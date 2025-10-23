A los 43 años falleció el exdiputado del Partido Colorado por Paysandú Juan Carlos Moreno (conocido como Carlucho).
Murió a los 43 años Carlucho Moreno, exdiputado por el Partido Colorado: "Entusiasta y peleador", escribió Lacalle Pou
"Muchas veces me visitó en la Presidencia con planteos y reclamos justos", dijo el expresidente en referencia al exdiputado fallecido.
Estuvo en la bancada y participó de la coalición de gobierno durante el período anterior y en las últimas elecciones pasó a apoyar al candidato a intendente por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga Vidal.
"Lamentamos el fallecimiento del exdiputado colorado Juan Carlos “Carlucho” Moreno. Lo recordamos con respeto y afecto: un colorado alegre, trabajador incansable y, ante todo, un buen hombre. Acompañamos con pesar a su familia, amigos y correligionarios", escribió el Partido Colorado.
Agrupación de Cabildo en Artigas abandona movimiento de Manini Ríos para sumarse al Partido Colorado
Dirigentes políticos también lo despidieron en redes sociales. Uno de estos saludos fue del expresidente Luis Lacalle Pou.
"Carlucho Moreno siempre fue un entusiasta y peleador por las causas de su pago. Muchas veces me visitó en la Presidencia con planteos y reclamos justos. Lo distinguía su buen humor y optimismo. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y a su Partido Colorado. QEPD", escribió el exmandatario.
Por su parte, el senador Andrés Ojeda, del Partido Colorado, se refirió a Moreno como "un amigo querido, un tipo de fierro".
"Cuesta encontrar palabras cuando alguien como Carlucho se va así, tan de golpe, tan injustamente. Un amigo querido, un tipo de fierro, de esos que siempre están, que empujan, que contagian ganas. Enamorado de la vida, optimista, sensible, humano. Compartimos partido, sector y proyecto, siempre entusiasmados con el futuro, con ganas de hacer, de mejorar, de creer. Hoy duele mucho su partida, pero su energía y su ejemplo van a seguir marcando el camino. Abrazo grande a sus padres Juan Carlos y Leticia, a sus hermanas Eulalia y Laura, a su hija Rocío y su querido Paysandú. Te vamos a extrañar Carlucho querido", expresó.
"Lamento profundamente el fallecimiento de Carlucho Moreno. Compartimos años de trabajo en la Legislatura, siempre lo recordaré por su compromiso, su empuje y su enorme cariño por su querido Paysandú. Un joven colorado, apasionado por la política y por servir desde donde le tocara. Mis condolencias a su familia, amigos y compañeros", fueron las palabras de la exvicepresidenta Beatriz Argimón.
El diputado colorado Carlos Rydström también le dirigió palabras: "Con mucha tristeza despedimos a Carlucho Moreno, un amigo que nos dió la política con quién compartimos camino, experiencias y la pasión por trabajar para reivindicar a la ruralidad. Siempre con la bandera colorada. Una desgracia total, tenía mucho más para darle a nuestro Uruguay".
Dejá tu comentario