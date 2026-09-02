Peñarol anunció una investigación con "profesionales externos" por "irregularidades" en el Campeón del Siglo

Imágenes con dron captaron ingreso y salida de hinchas a la pieza oculta en el Campeón del Siglo.

El Consejo Directivo de Peñarol resolvió iniciar una investigación interna para determinar posibles responsabilidades por las “irregularidades” ocurridas en el Estadio Campeón del Siglo durante el clásico del domingo.

“El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el Estadio Campeón del Siglo. A tales efectos, se contratará profesionales externos”, informó el club.

La decisión se conoce luego de que fuera descubierta una pieza oculta en la tribuna Cataldi , a la que ingresaron hinchas durante el clásico. En el lugar había banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos. Un nuevo video muestra además una tijera y un extintor.

El Consejo Directivo del Club Atlético Peñarol resuelve iniciar investigación interna para identificar posibles responsabilidades de funcionarios, empresas tercerizadas o directivos sobre las irregularidades que se presentaron en el Estadio Campeón del Siglo. A tales efectos,…

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Subrayado informó este lunes que Policía Científica relevó huellas dactilares en la habitación y también tomó huellas de los objetos encontrados. Hasta el momento hay una persona identificada y la investigación continúa para ubicar a más hinchas.

Además, videos captados con un dron muestran a varios hinchas ingresando y saliendo de la pieza. También registran enfrentamientos con efectivos de la Guardia Republicana, a quienes algunos hinchas arrojaron pirotecnia.

Por estos incidentes, un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de libertad a prueba por agravio agravado a la autoridad. Un adolescente de 17 años fue entregado a un adulto responsable bajo recibo, por disposición de la Fiscalía de Adolescentes de 1.º turno, mientras que otras tres personas permanecen detenidas a disposición de la Justicia.

Además, se resolvió incluir a las personas implicadas en los incidentes en la lista de impedidos de ingresar a espectáculos públicos deportivos. Para eso, se inició el trámite correspondiente ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).