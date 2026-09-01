Un extintor, una tijera y banderas escondidas: difunden nuevo video de la pieza usada por hinchas de Peñarol en el CDS

Un nuevo video muestra los elementos que quedaron dentro de una pieza oculta en la tribuna Cataldi del Campeón del Siglo, donde hinchas de Peñarol ingresaron durante el clásico del domingo.

En las imágenes, a las que accedió Subrayado, se observa un extintor, banderas y otros elementos que estaban escondidos en la habitación, además de la pirotecnia que había en el lugar.

La pieza está ubicada contra la tribuna Henderson. Es un espacio ciego detrás de una pared de bloques y continuación de uno de los baños del estadio. Según fuentes policiales, el acceso se realizó mediante un boquete que no era visible durante las inspecciones previas porque la pared aparentaba ser común.

Seguí leyendo Fiscal advierte por robos con inhibidores de señal: de qué se trata y cómo prevenirlos

Subrayado informó este lunes que la Policía Científica relevó huellas dactilares en la habitación y también tomó huellas de los objetos que quedaron tirados en el lugar. Hasta el momento, hay una persona identificada y la investigación continúa para ubicar a más hinchas.

Subrayado accedió a un video que muestra la pieza.

Además, videos captados con un dron muestran el momento en que varios hinchas ingresan y salen de la pieza.

Por los incidentes registrados entre hinchas de Peñarol y la Policía luego del clásico, un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de libertad a prueba por agravio agravado a la autoridad.

En tanto, un adolescente de 17 años fue entregado a un adulto responsable bajo recibo, según dispuso la Fiscalía de Adolescentes de 1º turno. Otras tres personas permanecen detenidas a disposición de la Justicia.

Además, se resolvió que las personas implicadas en los incidentes sean incluidas en la lista de impedidos de ingresar a espectáculos públicos deportivos. Para eso, se inició el trámite correspondiente ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).