Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años

Una joven de 19 años fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina en la tarde de este martes.

El autor del ataque es compañero de clase de la joven, de la misma edad, según indica la información primaria. El ataque generó gran conmoción entre los alumnos que instantes después fueron desalojados de la casa de estudios.

La joven, que se encuentra fuera de peligro, fue trasladada en ambulancia desde la Facultad a un centro asistencial. Mientras que su agresor, que estaba junto a la víctima cuando llegaron los efectivos, fue sacado de la facultad por la Policía y conducido en un patrullero.

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El diagnostico primario de la joven es que tiene diversas heridas cortantes, fractura de un brazo y lesiones profundas en un ojo.

Según fuentes policiales, el padre del agresor dijo que padece esquizofrenia. Información primaria indica que no tenían vínculo pero que el joven estaba obsesionado con su compañera.

El caso pasó a Violencia Doméstica de la Policía y Fiscalía.