Hinchas de Danubio entraron a la cancha del estadio Charrúa y fueron directo a agredir a varios de sus futbolistas sobre el final del partido ante Montevideo City Torque el martes de noche por la Copa AUF Uruguay.
Hinchas de Danubio entraron a la cancha del estadio Charrúa y agredieron a sus jugadores al final del partido
Terminaba el partido y Danubio perdía con Montevideo City Torque 0-2, cuando varios hinchas de de Danubio entraron a la cancha y fueron directo a agredir a sus jugadores. La Mutual podría parar el fútbol.
Los hinchas violentos saltaron el muro con la facilidad de que en el Charrúa no hay alambrado, y golpearon a dos jugadores de La Franja. En ese momento el arquero de Danubio Kevin Martínez corrió en defensa de sus compañeros y enfrentó a los agresores a golpes de puño.
Los policías que estaban en la cancha intervinieron pero las corridas y los golpes continuaron por unos momentos.
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La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se reunirá este miércoles de mañana para evaluar lo sucedido y es probable que decida realizar un paro y no jugar los próximos partidos del Clausura y la Copa AUF Uruguay.
La decisión se tomará en las próximas horas y puede quedar detenida toda la actividad profesional del fútbol uruguayo.
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