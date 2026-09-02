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LA MUTUAL PODRÍA PARAR EL FÚTBOL HOY

Hinchas de Danubio entraron a la cancha del estadio Charrúa y agredieron a sus jugadores al final del partido

Terminaba el partido y Danubio perdía con Montevideo City Torque 0-2, cuando varios hinchas de de Danubio entraron a la cancha y fueron directo a agredir a sus jugadores. La Mutual podría parar el fútbol.

Hinchas-Danubio-agresión-video

Hinchas de Danubio entraron a la cancha del estadio Charrúa y fueron directo a agredir a varios de sus futbolistas sobre el final del partido ante Montevideo City Torque el martes de noche por la Copa AUF Uruguay.

Los hinchas violentos saltaron el muro con la facilidad de que en el Charrúa no hay alambrado, y golpearon a dos jugadores de La Franja. En ese momento el arquero de Danubio Kevin Martínez corrió en defensa de sus compañeros y enfrentó a los agresores a golpes de puño.

Los policías que estaban en la cancha intervinieron pero las corridas y los golpes continuaron por unos momentos.

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La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se reunirá este miércoles de mañana para evaluar lo sucedido y es probable que decida realizar un paro y no jugar los próximos partidos del Clausura y la Copa AUF Uruguay.

La decisión se tomará en las próximas horas y puede quedar detenida toda la actividad profesional del fútbol uruguayo.

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