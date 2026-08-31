Un conductor de un auto, militar de 40 años, circulaba a contramano y chocó a una motociclista que murió en la escena en Las Piedras. Previo a ese choque, otro motociclista esquivó el vehículo pero cayó al pavimento y resultó con heridas leves.
Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
El hombre de 40 años se negó a hacerse el test de alcoholemia. Conducía un auto y chocó una moto, lo que causó la muerte de una mujer.
En el auto que causó el siniestro circulaban tres menores de edad de un hogar de INAU que estaban en una salida no autorizada, así como un segundo adulto que fugó de la escena. El militar resultó ileso y se negó a realizarse prueba de alcohol en sangre.
En la escena del siniestro fatal, en Doctor Pouey y Colman, trabajó personal de la Seccional 21 de Las Piedras. Fiscalía dispuso que se releven cámaras de la zona.
Seguí leyendo
Circulaba en moto a contra mano con un arma en la cintura y 10 cartuchos; fue detenido en un patrullaje en Punta Carretas
Desde INAU informaron que se había activado el protocolo de búsqueda por las menores.
Lo más visto
CANELONES
Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado
En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
Accidente fatal
Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
TRANSPORTE DE MONTEVIDEO
Usuarios denuncian en Defensoría del Vecino que taxis cobran costo adicional a personas con discapacidad
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario