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Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU

El hombre de 40 años se negó a hacerse el test de alcoholemia. Conducía un auto y chocó una moto, lo que causó la muerte de una mujer.

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Un conductor de un auto, militar de 40 años, circulaba a contramano y chocó a una motociclista que murió en la escena en Las Piedras. Previo a ese choque, otro motociclista esquivó el vehículo pero cayó al pavimento y resultó con heridas leves.

En el auto que causó el siniestro circulaban tres menores de edad de un hogar de INAU que estaban en una salida no autorizada, así como un segundo adulto que fugó de la escena. El militar resultó ileso y se negó a realizarse prueba de alcohol en sangre.

En la escena del siniestro fatal, en Doctor Pouey y Colman, trabajó personal de la Seccional 21 de Las Piedras. Fiscalía dispuso que se releven cámaras de la zona.

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Desde INAU informaron que se había activado el protocolo de búsqueda por las menores.

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