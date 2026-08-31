Un video al que accedió Subrayado muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y efectivos de la Guardia Republicana ocurrido este domingo en el estadio Campeón del Siglo, una vez terminado el clásico ante Nacional.
Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta
Un video de cámaras de seguridad al que accedió Subrayado muestra cómo hinchas de Peñarol le tiran pirotecnia a la Guardia Republicana, una vez terminado el partido. Además, se los ve ingresando y saliendo de la pieza oculta.
En las imágenes, captadas por un dron de la Policía, se observa a varios hinchas enfrentando a los policías y lanzando pirotecnia contra los efectivos. También arrojan piedras, botellas y hasta un extintor. Les tiraron las vallas encima.
El mismo video muestra además cómo algunos hinchas ingresan y salen de una pieza oculta dentro de una tribuna. Allí la Policía encontró banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos.
Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico
La habitación es un espacio ciego ubicado detrás de una pared de bloques y es continuación de uno de los baños del estadio. Según fuentes policiales, el acceso se realizó mediante un boquete que no era visible durante las inspecciones previas porque la pared aparentaba ser común.
La Policía Científica relevó huellas dactilares en la habitación y también tomó huellas de los objetos que quedaron tirados en el lugar. Por el momento hay una persona identificada.
Como resultado del operativo de seguridad por el clásico, cinco personas fueron detenidas y permanecen a disposición de la Justicia este lunes. Algunas están vinculadas a las agresiones sufridas por efectivos de la Guardia Republicana.
Además, cuatro policías resultaron con lesiones leves durante los incidentes.
La investigación continúa para determinar quiénes construyeron el escondite, quiénes ingresaron a la pieza y las responsabilidades por las agresiones a los policías.
Dejá tu comentario