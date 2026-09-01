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Robo en vehículos

Fiscal advierte por robos con inhibidores de señal: de qué se trata y cómo prevenirlos

El fiscal William Rosa hizo la advertencia y explicó que se trata de una modalidad “sofisticada”; ya hay denuncias sobre este tipo de robos en Uruguay.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El fiscal adscripto de Flagrancia Willian Rosa advirtió sobre una modalidad delictiva en la que delincuentes utilizan inhibidores para impedir que los vehículos queden cerrados, pese a accionar el bloqueo.

Rosa hizo la advertencia a través de su cuenta de X.

“Advertencia: hemos trabajado algunos casos con una modalidad delictiva sofisticada mediante la cual se utilizan inhibidores de señal para impedir que los vehículos queden cerrados pese a accionar el bloqueo, luego los delincuentes ingresan y roban”, señaló.

Foto: Ministerio del Interior.
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Y agregó: “Es importante extremar cuidados, verificar manualmente las puertas. No dejar objetos de valor a la vista y, ante movimientos sospechosos, llamar al 911”.

“Luego de ocurrido los hechos, la Policía puede encontrar a los responsables, la Fiscalía acusarlos y el Poder Judicial condenarlos, pero muchas veces el daño ya está hecho, por eso es importante prevenir. Ese es simplemente el cometido de este posteo”, aclaró.

Esta modalidad se ha observado en otros países y, ahora, Rosa confirmó denuncias en Uruguay sobre estos hechos. Sin embargo, no brindó más detalles sobre los casos denunciados ni las zonas.

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