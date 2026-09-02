Paro y movilización de estudiantes de la Facultad de Medicina tras intento de femicidio a una compañera por parte de un alumno

El gremio de estudiantes de la Facultad de Medicina realiza un paro con movilización este miércoles por la agresión de un alumno a una compañera con un cuchillo , que la Policía investiga como intento de femicidio .

“Repudiamos el intento de femicidio realizado en la tarde del día de hoy (1 de septiembre de 2026) en el edificio anexo ex-Alpargatas hacia una compañera de nuestra Facultad de Medicina. Esto pone de manifiesto de la manera más cruel la falta de ambientes seguros para poder ingresar, mantener y disfrutar nuestra formación”, dice el comunicado de la Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) publicado en redes sociales.

“Hoy más que nunca queda en evidencia que la institución falló en proteger a una compañera. Como comunidad nos encontramos profundamente conmocionadas; sin embargo, este hecho no se puede abordar como algo aislado ni reducirse a responsabilidades individuales. La violencia, y particularmente la violencia basada en género, atraviesa nuestra sociedad y nuestras instituciones”, agrega el comunicado en el que se convoca al paro y movilización desde la hora 14 de este miéroles frente a la Facultad de Medicina.

“Como estudiantes, creemos que la respuesta institucional no puede llegar una vez ocurrido el daño. La Universidad debe promover y articular de forma operativa las herramientas y recursos necesarios para prevenir, acompañar y actuar de forma asertiva. A su vez, entendemos que este momento nos llama a una respuesta colectiva, a no ser indiferentes, a no volver mañana a nuestros espacios de estudio como si no hubiese pasado nada”, indica el gremio de estudiantes.

“Por esto, la Asamblea Estudiantil Extraordinaria resuelve convocar para el día miércoles 2 de septiembre al paro estudiantil 24hs. y a la movilización en Facultad de Medicina, convocada a las 17hs. A partir de las 14hs. estaremos realizando las intervenciones en pasacalles para la movilización. Expresamos profunda solidaridad con las personas afectadas, rechazo profundo a toda forma de violencia, y exigimos respuestas concretas de nuestra institución y la sociedad toda”, agrega el comunicado.