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En imágenes: así es la pieza oculta del estadio Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico

El espacio estaba oculto detrás de una pared y fue utilizado para guardar banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos. Policía Científica relevó huellas dactilares en el lugar y tomó huellas de los objetos que quedaron tirados. Hay un identificado.

Subrayado accedió a un video que muestra la pieza.

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Tras el clásico entre Peñarol y Nacional, la Policía descubrió una pieza ciega y oculta dentro del estadio Campeón del Siglo. El espacio es continuación de uno de los baños del estadio.

Según fuentes policiales, el escondite había sido construido detrás de una pared de bloques. El acceso se realizó mediante un boquete que, de acuerdo con los efectivos, no era visible durante las inspecciones previas porque la pared aparentaba ser común.

Durante el partido algunos hinchas utilizaron la pieza para ocultar banderas, pirotecnia y otros elementos prohibidos. La Policía Científica relevó huellas dactilares en el lugar y tomó huellas de los objetos que quedaron tirados. Hay un identificado.

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Subrayado accedió a imágenes del interior de la habitación, donde se observa cómo había sido acondicionado el espacio para esconder los objetos.

Como resultado del operativo de seguridad por el clásico, cinco personas fueron detenidas y permanecen a disposición de la Justicia este lunes. Algunas de ellas están vinculadas a las agresiones sufridas por efectivos de la Guardia Republicana durante el operativo.

Además, cuatro policías resultaron con lesiones leves producto de estos incidentes.

La investigación continúa para determinar quiénes construyeron el escondite, cómo se utilizó y las responsabilidades correspondientes.

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