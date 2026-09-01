Primavera "complicada para el turismo y el agro", temperaturas de verano y tormentas "cada vez más frecuentes"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que será una primavera con temperaturas en ascenso y muy complicada para el turismo y para el agro.

Debido a la presencia del fenómeno del Niño Godzilla, las temperaturas elevadas comienzan a activar los fenómenos que no generan tanta actividad.

"A partir de este mes lo que hay que esperar es que los fenómenos que se generen en nuestro territorio van a estar un poquito más intensos (...) esto va a estar generando lluvias importantes", explicó.

Y añadió: "Prácticamente vamos a pasar a tener temperaturas de verano, vamos a estar con temperaturas más elevadas que lo común y la presencia de lluvias y tormentas".

Según comentó, las tormentas serán cada vez más frecuentes. "Las lluvias no benevolentes van a cortar las actividades que a la gente le gusta, de disfrutar de las playas y del calor", dijo.

Y agregó: "Las temperaturas van a ser elevadas, pero van a estar alternándose con cortos períodos de lluvias importantes, por lo tanto la situación de inestabilidad de salida de cauce de ríos y arroyos es frecuente en esta primavera".

En esta primavera la máxima en el norte y litoral oscilará entre los 24° y 29°, entre 23° y 27° en el resto del país y en zonas costeras entre 21° y 25°.

Las mínimas en el litoral y norte oscilarán entre los 12° y 16°, entre 12° y 15° en el resto del territorio y de 11° a 15° en la costa.