Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico

Un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de libertad a prueba por agravio a la autoridad agravado por los incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía tras el clásico del domingo en el Campeón del Siglo.

Además, un adolescente de 17 años fue entregado a un adulto responsable bajo recibo, según dispuso la Fiscalía de Adolescentes de 1º turno. En tanto, otras tres personas permanecen detenidas a disposición de la Justicia.

Asimismo, se determinó que las personas implicadas en los incidentes sean incluidas en la lista de impedidos de ingresar a espectáculos públicos deportivos, para lo cual se dispuso el inicio de los trámites ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En el operativo del clásico también se identificó a otras personas vinculadas al ingreso de banderas y pirotecnia dentro de una pieza en el estadio aurinegro.

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