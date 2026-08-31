RECIBÍ EL NEWSLETTER
ENFRENTAMIENTO EN EL CDS

Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico

Un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de prisión, sustituida por un régimen de libertad a prueba, por un delito de agravio a la autoridad policial agravado.

incidentes-peñarol-captura-videos

Un hombre de 37 años fue condenado a siete meses de libertad a prueba por agravio a la autoridad agravado por los incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía tras el clásico del domingo en el Campeón del Siglo.

Además, un adolescente de 17 años fue entregado a un adulto responsable bajo recibo, según dispuso la Fiscalía de Adolescentes de 1º turno. En tanto, otras tres personas permanecen detenidas a disposición de la Justicia.

Asimismo, se determinó que las personas implicadas en los incidentes sean incluidas en la lista de impedidos de ingresar a espectáculos públicos deportivos, para lo cual se dispuso el inicio de los trámites ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

condenaron a empresario que cambio a chofer que protagonizo siniestro fatal en paysandu; piden prision para quien conducia
Seguí leyendo

Condenaron a empresario que cambió a chofer que protagonizó siniestro fatal en Paysandú; piden prisión para quien conducía

En el operativo del clásico también se identificó a otras personas vinculadas al ingreso de banderas y pirotecnia dentro de una pieza en el estadio aurinegro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio
TRANSPORTE DE MONTEVIDEO

Usuarios denuncian en Defensoría del Vecino que taxis cobran costo adicional a personas con discapacidad
VILLA ESPAÑOLA

Dispararon desde un auto hacia una casa y dejaron cinco heridos que fueron derivados al Pasteur
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
BARRIO PEÑAROL

La Policía los vio cargando armas largas a una camioneta y se entregaron tras atrincherarse "por la fuerza" en una casa

Te puede interesar

Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico
ENFRENTAMIENTO EN EL CDS

Un condenado por agravio a la Policía, un adolescente liberado y tres hinchas detenidos tras incidentes del clásico
Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta video
imágenes CON DRON

Video: así fue el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y policías tras el clásico; también muestra el ingreso a la pieza oculta
En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico video
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico

Dejá tu comentario