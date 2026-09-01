Elecciones del BPS se realizan el 22 de noviembre y son obligatorias: los detalles

Las elecciones en el BPS se realizan el 22 de noviembre y son obligatorias. Este martes, Corte Electoral y BPS brindaron detalles.

En una misma jornada, se realizan tres comicios simultáneos, que eligen representantes para empresas, jubilados-pasivos y trabajadores.

El presidente de la Corte Electoral informó que el padrón ya está disponible en la web , para que cada ciudadano pueda conocer si tiene que votar o no. La búsqueda puede ser por credencial, cédula o nombre.

Para la votación, será requerida la credencial cívica, salvo casos de residentes extranjeros, que podrán hacerlo con cédula de identidad. "Para ellos habrá una lista correspondiente en función de su identificación correspondiente", indicó el presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco.

Están exonerados de votar aquellos que tienen más de 75 años. Para los demás casos, quienes no voten deberán justificar por qué no lo hicieron.

Los motivos para justificar son padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física; razones de fuerza mayor; hallarse fuera del país y encontrarse domiciliado fuera del departamento en que se debe sufragar. "El impedimiento señalado en el literal d. no aplica para mandatarios de empresa", señala el BPS en su web.