Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este viernes a metros de la curva de la rambla y Pablo Podestá, en Punta Gorda , zona donde los siniestros han sido reiterados.

El choque involucró a dos autos; ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de entidad. En el lugar, Policía y Tránsito hicieron un desvío para quienes circulan en dirección al Centro de Montevideo. En tanto, quienes lo hacen en el sentido contrario, tienen reducción de carril.

Las autoridades iniciarán una investigación para determinar responsabilidades. En la zona hay cámaras de videovigilancia que podrán esclarecer la situación.

Hubo otro accidente en la curva peligrosa de Punta Gorda, donde en agosto y setiembre hubo víctimas fatales. — Subrayado (@Subrayado) October 24, 2025

El viernes 19 de setiembre ocurrió allí un accidente fatal; las víctimas fueron una mujer de 93 años y un hombre 28. Y el 20 de agosto, otro fatal: una conductora de 45 chocó de frente con otro vehículo.

Ante esa seguidilla, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció la colocación de un radar, mientras que el 20 de setiembre el director de Movilidad, Germán Benítez, adelantó a Subrayado que también se realizarán obras.

Según un diagnóstico de la intendencia, la curva de Rambla República de México y Perinetti presenta tres factores de riesgo: la circulación frecuente por encima de los 60 km/h permitidos, una pendiente baja para reducir la estabilidad de los vehículos y menor adherencia de los neumáticos en días de lluvia.

Benítez explicó entonces que la rambla fue creada originalmente como paseo público, pero con el tiempo se transformó en una vía de tránsito con otras necesidades para la población. Por eso, las autoridades trabajan en un proyecto de remodelación que se licitará en 2026, adelantó.

Las obras previstas incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros para mejorar el giro de los vehículos; eso implicará rehacer los desagües y reforzar el muro de contención, agregó el director.

Con esas medidas, sumadas al radar, la IMM espera disminuir la cantidad de accidentes en la zona, que han sido frecuentes en los últimos años. Más aún los días de lluvia, según indicó una vecina que ha enviado los reportes a la comuna y que criticó que las respuestas han sido vagas.