Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda

Una mujer de 45 años murió este miércoles de tarde en un choque frontal registrado en la rambla de Montevideo a la altura de Punta Gorda.

El siniestro de tránsito fatal sucedió minutos antes de las 14 horas en rambla República de México y José Cuneo Perinetti.

Testigos indicaron que la víctima circulaba por la rambla hacia el este cuando en determinado momento perdió el dominio de su vehículo, invadió la senda contraria y chocó de frente contra una camioneta que iba en dirección al centro. Otro vehículo que venía atrás del auto de la mujer no pudo evitar embestirlo.

Como consecuencia del impacto, la mujer murió en el lugar, según constató un equipo médico de emergencia. Por su parte, el conductor de la camioneta de 59 años fue diagnosticado con posible fractura de cadera y fue trasladado a una mutualista. En tanto, quien iba en el tercer vehículo salió ileso.

Temas de la nota choque frontal

Punta Gorda