RECIBÍ EL NEWSLETTER
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda

El siniestro de tránsito fatal sucedió minutos antes de las 14 horas en rambla República de México y José Cuneo Perinetti.

accidente-fatal-rambla-punta-gorda

Una mujer de 45 años murió este miércoles de tarde en un choque frontal registrado en la rambla de Montevideo a la altura de Punta Gorda.

El siniestro de tránsito fatal sucedió minutos antes de las 14 horas en rambla República de México y José Cuneo Perinetti.

Testigos indicaron que la víctima circulaba por la rambla hacia el este cuando en determinado momento perdió el dominio de su vehículo, invadió la senda contraria y chocó de frente contra una camioneta que iba en dirección al centro. Otro vehículo que venía atrás del auto de la mujer no pudo evitar embestirlo.

imputaron a un hombre que mato a otro de un disparo en el pecho tras discusion en la via publica
Seguí leyendo

Imputaron a un hombre que mató a otro de un disparo en el pecho tras discusión en la vía pública

Como consecuencia del impacto, la mujer murió en el lugar, según constató un equipo médico de emergencia. Por su parte, el conductor de la camioneta de 59 años fue diagnosticado con posible fractura de cadera y fue trasladado a una mutualista. En tanto, quien iba en el tercer vehículo salió ileso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 13 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
MALDONADO

Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles

Te puede interesar

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe video
SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda

Dejá tu comentario