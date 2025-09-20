La Intendencia hará obras en la curva de la rambla de Punta Gorda donde murieron dos personas el viernes

Una mujer de 93 años y un hombre de 28 murieron este viernes en la rambla de Punta Gorda , tras un accidente de tránsito en un tramo donde se han registrado varios choques y vuelcos en los últimos años.

Ante esa seguidilla, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció la colocación de un radar en ese punto , mientras que este sábado el director de Movilidad, Germán Benítez, adelantó a Subrayado que también se realizarán obras.

Según un diagnóstico de la Intendencia , la curva de Rambla República de México y Perinetti presenta tres factores de riesgo: la circulación frecuente por encima de los 60 km/h permitidos, una pendiente baja para reducir la estabilidad de los vehículos y menor adherencia de los neumáticos en días de lluvia.

Benítez explicó que la rambla fue creada originalmente como paseo público, pero con el tiempo se transformó en una vía de tránsito con otras necesidades para la población. Por eso, las autoridades trabajan en un proyecto de remodelación que se licitará en 2026, adelantó.

Las obras previstas incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros para mejorar el giro de los vehículos; eso implicará rehacer los desagües y reforzar el muro de contención, agregó el director.

Con esas medidas, sumadas al radar, la IMM espera disminuir la cantidad de accidentes en la zona, que han sido frecuentes en los últimos años. Más aún los días de lluvia, según indicó una vecina que ha enviado los reportes a la comuna y que criticó que las respuestas han sido vagas.

El 20 de agosto había ocurrido allí otro accidente fatal: la víctima fue una conductora de 45 años, que impactó de forma frontal con otro vehículo.