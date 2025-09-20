RECIBÍ EL NEWSLETTER
La Intendencia hará obras en la curva de la rambla de Punta Gorda donde murieron dos personas el viernes

El director de Movilidad anunció a Subrayado que el proyecto de la obra está en curso y la licitación se realizará en 2026. También será colocado un radar de velocidad en ese punto.

Accidente fatal del viernes en rambla y Perinetti, Punta Gorda.

Foto: Subrayado. Accidente fatal del viernes en rambla y Perinetti, Punta Gorda.

Foto: Subrayado. Accidente fatal del viernes en rambla y Perinetti, Punta Gorda.

Según un diagnóstico de la Intendencia, la curva de Rambla República de México y Perinetti presenta tres factores de riesgo: la circulación frecuente por encima de los 60 km/h permitidos, una pendiente baja para reducir la estabilidad de los vehículos y menor adherencia de los neumáticos en días de lluvia.

Benítez explicó que la rambla fue creada originalmente como paseo público, pero con el tiempo se transformó en una vía de tránsito con otras necesidades para la población. Por eso, las autoridades trabajan en un proyecto de remodelación que se licitará en 2026, adelantó.

Las obras previstas incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros para mejorar el giro de los vehículos; eso implicará rehacer los desagües y reforzar el muro de contención, agregó el director.

Con esas medidas, sumadas al radar, la IMM espera disminuir la cantidad de accidentes en la zona, que han sido frecuentes en los últimos años. Más aún los días de lluvia, según indicó una vecina que ha enviado los reportes a la comuna y que criticó que las respuestas han sido vagas.

El 20 de agosto había ocurrido allí otro accidente fatal: la víctima fue una conductora de 45 años, que impactó de forma frontal con otro vehículo.

