Cerca de la esmeralda

Choque frontal en ruta 9: murió un motociclista de 37 años

El accidente fue frontal entre un auto y una moto, en el kilómetro 277,500 de la ruta 9, en Rocha.

Un accidente de tránsito frontal terminó con un hombre de 37 años muerto, a la una de la madrugada de este martes en el kilómetro 277,500 de la ruta 9, cerca de La Esmeralda, Rocha.

Según informó la Policía Caminera, un auto que circulaba hacia el oeste adelantó a otro vehículo e impactó de frente con la moto que circulaba en sentido contrario.

Al detener la marcha, el mismo auto fue chocado de atrás por una camioneta que circulaba en el mismo sentido.

La moto era conducida por el hombre de 37 años que murió en el lugar. El auto era conducido por una mujer de 31 años quien resultó con heridas leves, al igual que su acompañante.

La camioneta era conducida por una mujer de 31 años, quien también resultó ilesa. Ambos exámenes de alcoholemia a las conductoras fue de resultado cero, afirmó Caminera.

La ruta estuvo obstruida de forma parcial y el tránsito fue canalizado por una calle lateral.

El vocero de Caminera, Belso Rodríguez, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 este martes que hubo un aumento notorio de circulación por ruta 9, porque se realizó un concierto en la Fortaleza de Santa Teresa. La vía estuvo “sumamente cargada de tránsito en ambos sentidos”, agregó el vocero. Y recordó que “el factor humano es el principal desencadenante de este tipo de situaciones”.

