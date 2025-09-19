Intendencia de Montevideo prevé colocar cámara de radar en curva de Punta Gorda donde ocurrió siniestro

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió al siniestro fatal que ocurrió en la rambla y al reclamo de vecinos de una mala inclinación en la vía.

"El tema que tiene que ver con el peralte de la rambla ahí, o sea la inclinación hacia el lado equivocado -era lo que pasaba en la curva en el Buceo, que llevó una obra importante en su momento-, es algo que tenemos que evaluar. Lo que sí vamos a hacer y ya adelanto una medida que vamos a anunciar el próximo martes, es que seguramente en esa zona de la rambla vamos a incorporar una cámara de radar para obligar a los automóviles a reducir sustantivamente la velocidad en una zona que realmente ha traído un número importante de siniestros de tránsito", dijo.

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar este viernes en la rambla República de México y José Cuneo Perinetti, en la zona de Punta Gorda en Montevideo. Dos personas murieron y otras dos resultaron lesionadas.

Mayra, una vecina de la zona, dijo a Subrayado que cada vez que llueve "lamentablemente" ocurre un accidente de tránsito. "La mayoría de las veces, los accidentes son de menor porte, pero todos los accidentes llegan al Departamento de Tránsito de la Intendencia de Montevideo porque tenemos una vecina que vive sobre la rambla, la cual se toma la molestia de documentar cada accidente y hacer un archivo y mandarlo al Departamento de Tránsito".

