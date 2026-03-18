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Orsi habló con el embajador argentino tras críticas por planta de hidrógeno verde: "Creo que vamos a lograr acuerdos"

Yamandú Orsi dijo que hay contactos con el gobierno argentino luego de los cuestionamientos del gobernador de Entre Ríos, quien lamentó permitir “otra Botnia”.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

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El presidente Yamandú Orsi dijo que habló este miércoles con el embajador argentino en Uruguay tras las críticas del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, y aseguró que confía en alcanzar acuerdos.

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“Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Tiene que ver con decisiones de los privados, a sugerencia del Estado uruguayo. Estamos avanzando”, afirmó el mandatario.

El presidente explicó que se trata de un proyecto de generación de hidrógeno verde que surgió entre 2017 y 2018, y que fue impulsado en la administración anterior. “Era una buena idea y había que aterrizarla. Venimos bien con la empresa”, señaló.

Orsi agregó: “Creo que vamos a lograr algunos acuerdos como para disminuir los problemas con los vecinos de Argentina”.

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