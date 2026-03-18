Orsi habló con el embajador argentino tras críticas por planta de hidrógeno verde: "Creo que vamos a lograr acuerdos"

El presidente Yamandú Orsi dijo que habló este miércoles con el embajador argentino en Uruguay tras las críticas del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú , y aseguró que confía en alcanzar acuerdos.

“No podemos permitir otra Botnia”, había señalado Frigerio en referencia al conflicto por la planta instalada durante el gobierno de Tabaré Vázquez, luego denominada UPM. Por su lado, el intendente Nicolás Olivera pidió "ser cuidadoso en los tonos y en las formas" y aseguró que Uruguay incluyó a Colón en los estudios de impacto ambiental solicitados a la empresa, HIF Global.

Orsi indicó que este habló sobre el tema con el embajador argentino — aprovechando su visita a la Expoactiva Nacional, donde coincidieron — y que el canciller Mario Lubetkin también está en contacto con su par de Argentina.

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“Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Tiene que ver con decisiones de los privados, a sugerencia del Estado uruguayo. Estamos avanzando”, afirmó el mandatario.

El presidente explicó que se trata de un proyecto de generación de hidrógeno verde que surgió entre 2017 y 2018, y que fue impulsado en la administración anterior. “Era una buena idea y había que aterrizarla. Venimos bien con la empresa”, señaló.

Orsi agregó: “Creo que vamos a lograr algunos acuerdos como para disminuir los problemas con los vecinos de Argentina”.