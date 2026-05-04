Senador del MPP respaldó a Orsi por visita a portaaviones de EE.UU: "Hizo lo que tenía que hacer"

El senador del Frente Amplio por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Nicolás Viera, respaldó al presidente Yamandú Orsi por la visita al portaaviones estadounidense, cuestionada por la oposición y en la interna del oficialismo.

Viera expresó tranquilidad y confianza por el accionar de Orsi y del Poder Ejecutivo. "Creemos que hizo lo que tenía que hacer. Es muy correcto ante una invitación de las características que fuera, pero donde se pone en juego el relacionamiento de nuestro país con otro, que el presidente acuda en representación del Estado", indicó.

El senador frenteamplista minimizó las repercusiones políticas sobre la presencia de Orsi en el portaaviones estadounidense, como los cuestionamientos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Viera expresó: "cada compañero tiene derecho a expresarse, Castillo no es el presidente, el presidente es Yamandú Orsi, por lo tanto, es difícil especular sobre que puedo hacer yo o no cuando no ejerzo la responsabilidad que tiene".

Viera sostuvo que el presidente de la República debe preservar el interés general y del país, y afirmó que no es contradictorio haber asistido al acto del PIT-CNT por el 1º de mayo y mantener las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como desde hace varias décadas.

PARTIDO NACIONAL

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que Orsi violó la Constitución al participar de la invitación a visitar el portaaviones estadounidense.

"Una vez más, se compran problemas al santo botón", afirmó Delgado en conferencia. "Uno no sabe si es descoordinación, falta de coordinación, falta de liderazgo o todo junto", agregó.

Delgado sostuvo que Presidencia de la República debió acudir previamente al Parlamento para solicitar la autorización para que la nave militar extranjera llegara a territorio uruguayo para la visita del mandatario.

El nacionalista indicó que no visitó el portaaviones porque no fue invitado. "No hubo ninguna invitación al Partido Nacional", remarcó.