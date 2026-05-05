Equipo que asiste a Moisés Martínez informó sobre su estado de salud y lo que pasó con el arresto domiciliario

El equipo interdisciplinario que asiste a Moisés Martínez (así se autodenomina) publicó un comunicado este martes en el que da cuenta del estado de salud y las condiciones en que comenzó a cumplir arresto domiciliario.

Moisés Martínez fue condenado a 12 años de prisión por matar a su padre en un contexto de abuso intrafamiliar durante varios años. Sus abogados apelaron el fallo de primera instancia y lograron que espere este segundo fallo en su casa, bajo arresto domiciliario total, con control mediante tobillera electrónica y la colocación de una baliza en su domicilio, la que delimita y controla el perímetro del que no puede salir.

En este contexto Martínez debió ser internado por la ingesta de cantidades elevadas de medicación, al tiempo que en los primeros días de arresto domiciliario se puso en duda el cumplimiento de la medida cautelar por problemas en la conexión eléctrica con UTE.

El comunicado, al que accedió Subrayado, explica ambas situaciones. “A efectos de brindar claridad y uniformidad en la información respecto al estado de salud de Moisés Martínez, como integrantes del equipo interdisciplinario que acompaña al joven y a su familia, quisiéramos manifestar que el centro de nuestra preocupación y de este comunicado es, ante todo, su salud”, dice el texto al comienzo.

Y en particular, sobre el estado de salud Moisés Martínez, agrega: “Se encuentra atravesando un estado de salud mental delicado y actualmente permanece internado en el Hospital Pasteur, tras la ingesta de medicación en cantidades elevadas. Desde su salida del centro penitenciario, ha presentado un cuadro de alta ansiedad, significativa angustia y desajustes vinculados a lo vivenciado”.

Martínez “contaba con fecha de atención en salud mental para el día 6 de mayo. La reciente difusión de información en los medios, así como la exposición de su domicilio actual —cuya reserva fue solicitada y otorgada en audiencia—, lo ha colocado en una situación de vulnerabilidad junto a su familia. A esto se suma la reiteración de situaciones que implican su revictimización y la de su entorno, lo cual ha profundizado su malestar, generando un impacto difícil de sostener”.

Arresto domiciliario e “incumplimientos informados”.

El comunicado del entorno de Martínez refiere a “los supuestos incumplimientos informados por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), y que han trascendido en la prensa”.

Sobre esto, indica que “se llevará a cabo una audiencia en la que se abordará el tema y se brindarán las explicaciones correspondientes”.

“Sin perjuicio de ello, y dado el estado público del asunto, corresponde señalar que dichos aspectos ya han sido regularizados. Los registros de UTE fueron comunicados judicialmente con fecha 28 de abril, informándose el inicio del trámite dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la audiencia, lo que da cuenta de una actuación diligente. Asimismo, se presentó la documentación correspondiente ante el Juzgado y se informó a Dinama que el domicilio contaba con las condiciones necesarias para la colocación de la baliza”, detalla el comunicado.

“Por otra parte, se había agendado una consulta psiquiátrica para el 6 de mayo y, con fecha 30 de abril, se presentó la solicitud judicial de traslado. En este sentido, la gestión del cumplimiento se llevó adelante de forma responsable, más allá de una situación puntual que puede presentarse en los primeros días de una prisión domiciliaria. Lo relevante es que el dispositivo de acompañamiento se mantuvo activo y en contacto permanente. Estos aspectos serán debidamente explicados en audiencia. No obstante, se considera importante señalar que la prioridad en este momento es la salud mental de Moisés”, dice el texto firmado por el “Equipo interdisciplinario de Moisés Martínez”.

El comunicado menciona también las “referencias en medios en cuanto al consumo de sustancias” por parte de Martínez, y dice: “En relación con este punto, también difundido públicamente, se entiende oportuno señalar que existe normativa vigente que prohíbe la discriminación por este motivo. Desde este equipo se reitera la responsabilidad del Estado en la protección de las personas que atraviesan situaciones de violencia intrafamiliar”.

Y agrega: “En este contexto, la exposición y revictimización de la familia resulta preocupante y constituye una situación que debería evitarse”.

“Finalmente, genera inquietud que haya llegado a medios de comunicación información que se encontraba exclusivamente en ámbitos estatales, como filmaciones de cámaras corporales policiales, registros de llamadas al 911 realizadas por la familia, fechas de audiencia aún no notificadas y el domicilio de cumplimiento de la prisión domiciliaria, el cual fue presentado en sobre cerrado en el expediente. Agradecemos la atención y el respeto al momento de informar sobre esta situación, especialmente considerando la sensibilidad del caso y el impacto en las personas involucradas”, culmina el comunicado.