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Inumet advierte por tormentas fuertes desde este martes y la formación de un ciclón: lluvia, viento y frío

Inumet prevé acumulados de lluvia de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, además de vientos muy fuertes. Mirá el aviso especial por ciclón extratropical.

Foto: FocoUy.

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A partir de la tarde de este martes se espera el inicio de un período de inestabilidad que afectará a Uruguay, con tormentas fuertes y puntualmente severas, lluvias de variada intensidad y vientos fuertes, según el aviso especial de Inumet.

Para la tarde y noche del martes, el organismo anunció tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en el norte y centro del país. Estas situaciones pueden estar acompañadas de ráfagas intensas y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

Desde la noche del miércoles y hasta la madrugada del viernes, un frente frío ingresará al país y provocará tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias abundantes en todo el territorio. Se esperan acumulados de entre 60 y 100 milímetros en 12 horas, sobre todo en el centro-sur, este y noreste. Durante las tormentas puede haber intensa actividad eléctrica, precipitaciones copiosas, ráfagas muy fuertes y caída de granizo en forma ocasional.

Foto: FocoUy. 
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Inumet emite doble advertencia por vientos fuertes en toda la costa desde la tarde

A partir del viernes y hasta la mañana del domingo, tras el pasaje del frente frío, se prevé un aumento del viento por la formación de un ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico. Este fenómeno afectará principalmente la costa, con vientos persistentes fuertes y muy fuertes, además de un incremento del oleaje.

Inumet también advierte por un descenso marcado de la temperatura, lo que generará bajas sensaciones térmicas en esos días.

El organismo recomienda seguir las actualizaciones de los pronósticos y alertas.

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