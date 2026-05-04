Una mujer fue detenida cuando pretendió ingresar a la cárcel pasta base en una docena de pasteles

Una mujer fue detenida por la Policía de Salto luego de que intentara ingresar droga a la cárcel departamental. El hecho ocurrió el fin de semana durante la visita, cuando una persona llevó adentro de una docena de pasteles varias dosis de pasta base.

La situación fue detectada por los operadores penitenciarios encargados de la revisión de cada una de las personas que ingresa a la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Además de detener a la mujer que pretendió ingresar la droga a la cárcel, la Policía investiga el origen de la pasta base. Fuentes de la cárcel de Salto dijeron a Subrayado que este tipo de episodios ya han ocurrido anteriormente y que en ese sentido han reforzado la seguridad para el ingreso al lugar.

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