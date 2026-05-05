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PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO

"Yo no iría", dijo Fernando Pereira sobre visita de Orsi al portaaviones de EEUU, y habló de "un riesgo" que asumió el presidente

“Es una imagen que molesta a los frenteamplistas, eso no me cabe la menor duda”, dijo el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira sobre la visita de Orsi al portaaviones de guerra de EEUU.

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El presidente del Frente Amplio Fernando Pereira fue consultado por Subrayado sobre la visita que el presidente Yamandú Orsi hizo el sábado pasado al portaaviones de guerra de Estados Unidos, lo que provocó críticas dentro del partido de gobierno y desde el PIT-CNT.

“Yo no iría, pero no soy el presidente”, dijo Pereira, y agregó: “Es una imagen que molesta a los frenteamplistas, eso no me cabe la menor duda. Pero al mismo tiempo hay que intentar comprenderla, porque supone un conjunto de desafíos que cuando uno gobierna asume riesgos, como este que asumió el presidente Orsi”.

“Nosotros, claramente, no es una decisión que compartimos, pero también somos conscientes de que cuando uno gobierna corre riesgos y toma riesgos, y este riesgo que tomó Orsi lo explicará Orsi”, agregó Pereira en Rocha.

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Consultado sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos, el presidente del Frente Amplio comentó: “Conversar con el gobierno de Estados Unidos es una necesidad para cualquier país de América Latina. Luego, esto que puede ser visto como una cuestión simbólica es lo que ha generado cierto rechazo y hay que poderlo gestionar dentro de una fuerza política que tiene la madurez de gobernar, pero no quiere decir que a los frenteamplistas les haya gustado la imagen, porque si dijera eso le mentiría a la sociedad, y trato de no hacerlo”.

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