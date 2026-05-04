Anuncian el rodaje en Montevideo de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja

La Presidencia de la República, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (Acau) y la Intendencia de Montevideo, anunciaron este lunes al mediodía el rodaje en Uruguay de una serie internacional de ficción para Netflix, con una inversión cercana a los 8 millones de dólares y actores uruguayos, entre ellos Enzo Vogrincic, protagonista de la película "La Sociedad de la Nieve", sobre la tragedia de los Andes.

El anuncio de la filmación se hizo en Torre Ejecutiva, sede del gobierno nacional, tras una reunión de los productores internacionales y locales con el presidente Yamandú Orsi.

Una parte importante de la serie, que se ambienta en el año 2047, se filmará en Montevideo, lo que afectará calles y espacios públicos. El rodaje comienza el próximo sábado 9 de mayo en la calle Piedras, de la Ciudad Vieja.

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Los detalles del rodaje en Montevideo

Melina Sícalos, coordinadora de Montevideo Audiovisual (Intendencia de Montevideo), adelantó que serán 27 días de rodaje entre mayo y junio, en más de 15 locaciones públicas y privadas de Montevideo.

Ciudad Vieja, plaza Independencia y sus alrededores serán las zonas más intervenidas por la filmación.

Plaza Independencia será el set principal de cuatro jornadas de rodaje, pero también se filmará en Peñarol, Melilla y el Parque Lecocq.

Habrá desvíos de tránsito y cortes de calles programados que serán anunciado con antelación por la Intendencia.

El proyecto tiene el apoyo y la participación del Ministerio de Defensa, Ancap, Intendencia de Montevideo, Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Vivienda.