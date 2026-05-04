Ministerio de Salud Pública apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio

El Ministerio de Salud Pública (MSP) apelará la sentencia de la Justicia que dio lugar al recurso de amparo por la medicación de alto costo para el científico Gonzalo Moratorio. Tiene un plazo de tres días para proceder.

"Tal como ya declaró la Ministra el MSP es muy respetuoso de los procedimientos jurídicos e Institucionales. La decisión que se ha tomado en el caso Moratorio, aunque nos pese emocionalmente y compartimos su lucha por su salud, es que institucionalmente el MSP no puede hacer excepciones de ningún tipo. Se hará el mismo tratamiento que con los dos mil pacientes que reclamaron ante la justicia el año pasado y los cientos que han hecho amparos en los que va del 2026. El MSP no puede hacer excepciones de ningún tipo porque sería ir contra los principios de equidad y justicia social", indicaron fuentes de la cartera a Subrayado.

La defensa de Moratorio presentó el recurso la semana pasada y este lunes se conoció la resolución de la jueza para que la cartera suministre de forma gratuita la medicación Opdualgar para tratamiento contra el cáncer que padece el científico (astrocinoma grado 4 en lóbulo parietal izquierdo).

La medicación, que cuesta varios miles de dólares por mes, debe ser proporcionada por el MSP “en un plazo de 24 horas continuas a partir de la notificación de esta sentencia, de acuerdo a las indicaciones que formule el médico tratante y bajo apercibimiento de imponerle las conminaciones pecuniarias pertinentes en caso de incumplimiento de la condena”, dice el fallo al que accedió Subrayado.

Temas de la nota MSP

Gonzalo Moratorio

sentencia