Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante la llegada de ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció la formación de un ciclón extratropical que comienza a gestarse el miércoles de noche con tormentas y lluvias; viernes y sábado habrá mucho viento y muy bajas sensaciones térmicas.

"Un jueves complicado en lo que respecta a lluvias" y que "lo más complicado" se dará el viernes y sábado porque habrá "muchísimo viento, muy baja temperatura y más baja aún sensación térmica", señaló.

Cisneros comentó que entre viernes y sábado, la temperatura máxima oscilará entre los 12° a 14°. "Vamos a tener vientos de 60 a 80 km/h, son vientos peligrosos y eso va a estar generando que la sensación térmica ronde el 0° y por momentos por debajo", destacó.

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Y agregó: "Incluso en el este puede haber alguna racha superior. Muy bajas sensaciones térmicas, a abrigarse bien".

Para este martes, el meteorólogo prevé lluvias en el norte del país y el miércoles en horas de la noche desmejora por la zona suroeste, generalizándose la inestabilidad.

El jueves pasará un frente frío que traerá lluvias, lloviznas y algunas tormentas; la intensidad de los vientos será muy importante entre viernes y sábado. El domingo estará libre de precipitaciones, con buena presencia de sol, disfrutable.