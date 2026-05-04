Errandonea denunció que prófugo de la dictadura hizo trámite en Consulado uruguayo en Estados Unidos

Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se reunieron este lunes con el presidente Yamandú Orsi. En ese marco, Ignacio Errandonea denunció que un hombre que está prófugo de la Justicia por delitos cometidos en dictadura se presentó en oficinas de Consulado de Uruguay en Estados Unidos por un trámite de fe de vida y consideran que las autoridades debían haber llamado a Interpol, pero no lo hicieron.

"Hay un prófugo de la Justicia uruguaya, que está requerido por el Interpol, que estando en Miami se presentó a tramitar la fe de vida en un Consulado. En el Consulado se le proporcionó la fe de vida sin llamar a Interpol como tenían la orden desde el Ministerio de Relaciones Exteriores", aseguró Errandonea. Se trata de Roberto Freddy Amorín Maciel.

Detalló que era aviador y que es investigado por ser interrogador de uno de los desaparecidos.

"Todos los ciudadanos cuando estamos en el exterior debemos presentar cada equis tiempo la fe de vida para cobrar la jubilación. Cuando está requerido por Interpol, cuando está requerido por la Justicia, la orden es que los funcionarios deben llamar inmediatamente a Interpol y eso no se hizo", remarcó. Para Errandonea es una "falta grave" de parte de las autoridades.

"Es la forma de que este señor siga cobrando para poderse mantener prófugo de la Justicia. Hay una complicidad para que este señor siga prófugo", añadió y solicitó al gobierno que se investigue, y el presidente Orsi se comprometió a transmitir esta información al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Errandonea sostuvo que el diálogo con el presidente también abarcó la búsqueda de desaparecidos, porque consideran que "va lento". "No hay información nueva, el acceso a los archivos se está trabajando, pero de forma lenta, y vemos que se trabaja en forma lenta por trabas burocráticas y eso es realmente no solo lamentable sino inadmisible", dijo el integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Solicitaron que el presidente de la orden a las Fuerzas Armadas para que se proceda en ese sentido.