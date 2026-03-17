RECIBÍ EL NEWSLETTER
"NO PODEMOS PERMITIR OTRA BOTNIA", DIJO FRIGERIO

Gobernador de Entre Ríos reclamó relocalizar la planta de hidrógeno verde y el intendente de Paysandú respondió

"No podemos permitir otra Botnia", afirmó Rogelio Frigerio. Ante esos dichos, Nicolás Olivera pidió "ser cuidadoso en los tonos y en las formas" y aseguró que Uruguay incluyó a Colón en los estudios de impacto ambiental solicitados a HIF Global.

nicolas-olivera-respuesta-frigerio

"Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia", afirmó el gobernador. "Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse", agregó.

"Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando", expresó.

yo vengo por trabajo a uruguay, aseguro rafael correa y hablo del fa, mujica, la derecha y su caso en ecuador
Seguí leyendo

"Yo vengo por trabajo" a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/frigeriorogelio/status/2033859553943593289&partner=&hide_thread=false

Consultado este martes sobre los dichos de Frigerio, Olivera pidió "ser cuidadoso en los tonos y en las formas". Recordó que compartió reuniones con el gobernador en las que Uruguay "la preocupación legítima de Entre Ríos y de Colón, en particular". El intendente sanducero indicó que el estudio de impacto ambiental solicitado por el Ministerio de Ambiente a HIF Global incluye la justificación de la empresa sobre la no afectación visual a la ciudad de Colón, en Entre Ríos.

"De aquel conflicto con Botnia en La Haya creo que algo tuvimos que entender, algo nos tuvo que dejar todo ese conflicto. Sobre todo lo que nos tuvo que dejar es que, cuando la irracionalidad le gana al diálogo, cuando la irracionalidad le gana a procesos que se tienen que dirimir y digerir de otra forma, lamentablemente son las poblaciones las que quedan de rehén. Yo no creo que este sea el caso, acá hay otra forma de relacionamiento, hay otra forma de entenderse y confío en la diplomacia", aseguró Olivera.

Temas de la nota

Lo más visto

video
testimonio

Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
AIRES PUROS

Adolescente murió atropellado por un auto y familiares agredieron al conductor; la Policía intervino
PRESIDENCIA PUBLICÓ EL DECRETO

Aumento de franquicia para compras en el exterior por hasta 800 dólares comienza a regir en mayo
EN FLOR DE MAROÑAS

Beba de un año grave tras recibir dos impactos de bala cuando estaba en el dormitorio de su casa

Te puede interesar

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
EN CASA DE GOBIERNO

Gobierno lanza plan de impulso a la inversión mediante proyecto de ley sobre competitividad e innovación
Abogado de Sebastián Marset: Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia con su defendido
LA CAUSA DE MARSET EN EE.UU.

Abogado de Sebastián Marset: "Nos resulta llamativo, raro, ilegal todo lo ocurrido en Bolivia" con su defendido
Yo vengo por trabajo a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador video
"EL FA HA HECHO MUCHO BIEN A URUGUAY", DIJO

"Yo vengo por trabajo" a Uruguay, aseguró Rafael Correa y habló del FA, Mujica, la derecha y su caso en Ecuador

Dejá tu comentario