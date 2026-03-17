Gobernador de Entre Ríos reclamó relocalizar la planta de hidrógeno verde y el intendente de Paysandú respondió

El intendente de Paysandú , Nicolás Olivera , respondió a los cuestionamientos del gobernador de Entre Ríos , Rogelio Frigerio, que volvió a reclamar la relocalización de la planta de hidrógeno verde que se proyecta construir en Paysandú.

"Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia", afirmó el gobernador. "Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse", agregó.

"Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando", expresó.

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Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse.… pic.twitter.com/Mg2mGbrNZD — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 17, 2026

Consultado este martes sobre los dichos de Frigerio, Olivera pidió "ser cuidadoso en los tonos y en las formas". Recordó que compartió reuniones con el gobernador en las que Uruguay "la preocupación legítima de Entre Ríos y de Colón, en particular". El intendente sanducero indicó que el estudio de impacto ambiental solicitado por el Ministerio de Ambiente a HIF Global incluye la justificación de la empresa sobre la no afectación visual a la ciudad de Colón, en Entre Ríos.

"De aquel conflicto con Botnia en La Haya creo que algo tuvimos que entender, algo nos tuvo que dejar todo ese conflicto. Sobre todo lo que nos tuvo que dejar es que, cuando la irracionalidad le gana al diálogo, cuando la irracionalidad le gana a procesos que se tienen que dirimir y digerir de otra forma, lamentablemente son las poblaciones las que quedan de rehén. Yo no creo que este sea el caso, acá hay otra forma de relacionamiento, hay otra forma de entenderse y confío en la diplomacia", aseguró Olivera.