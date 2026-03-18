Orsi participó en la Expoactiva y destacó la innovación del agro: "Cuanto más nos golpean, más nos levantamos"

El presidente Yamandú Orsi participó en el mediodía de este miércoles en una nueva edición de la Expoactiva, en Soriano, junto a ministros, autoridades del gobierno e intendentes de todo el país, y destacó el rol de la innovación en el desarrollo del sector agropecuario.

Orsi llegó en helicóptero y fue recibido por el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, con quien se abrazó. El jefe comunal fue recientemente sobreseído por Fiscalía y la Justicia en la causa en la que estaba imputado desde marzo de 2024 por presuntas maniobras ilegales en la intendencia.

Tras una recorrida por la muestra, el presidente encabezó el acto inaugural de la Expoactiva, considerada la principal exposición agroindustrial del país. Allí, puso énfasis en la capacidad del sector para adaptarse a las dificultades.

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“La innovación, la creatividad y todas las mejoras tecnológicas son hijos de la necesidad”, afirmó Orsi, y agregó: “Cuanto más nos golpean, más nosotros nos levantamos. Es una reacción natural, fundamentalmente de aquel que vive de la tierra”.

Sostuvo que las dificultades que enfrenta el agro impulsan nuevas respuestas: “Cuanto más se golpea el sector productivo, más aparecen propuestas de innovación”.

El mandatario también remarcó el vínculo entre el productor y la tierra. “El que se dedica a esto es porque tiene una pasión por la tierra”, dijo.

Orsi señaló además que el país enfrenta desafíos persistentes, como la garrapata y la falta de agua, y planteó avanzar en una estrategia nacional de riego. “Ahí nosotros nos planteamos dar un paso en una estrategia nacional de riego que sea efectiva”, indicó.

Según explicó, se trata de un trabajo conjunto entre distintas áreas. “Es una tarea del Ministerio de Ganadería, de los productores agrícolas y de todos: distintas patas del gobierno, intendencias, empresas públicas, sector privado y trabajadores”, expuso.

También apuntó a las dificultades para avanzar con mayor rapidez. “Tenemos trabas o inercias que a veces son del Estado, de la sociedad o del sistema política que no nos permiten avanzar más rápido. Pero vamos a lograrlo”, sostuvo.

Finalmente, mencionó la necesidad de fortalecer la investigación, en particular en sanidad animal, como parte de los pasos a dar para mejorar la producción.