Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave

Cuatro personas resultaron lesionadas y una de ellas está grave, tras un accidente de tránsito en la curva de Punta Gorda , en la rambla de Montevideo, donde los choques han sido frecuentes en el último tiempo.

Hubo tres vehículos involucrados y el tránsito estuvo cortado en ambos sentidos por los trabajos que realizó Policía Científica. El choque fue a la hora 2:50 de este jueves 25 de diciembre.

En la camioneta SUV oscura viajaban cinco personas, otras dos en el auto verde y una pareja lo hacía en el azul.

Seguí leyendo Edil reclamó que IMM inicie obras urgentes en curva de rambla de Punta Gorda con varios choques frontales

Un hombre de 44 años fue trasladado en grave estado a un centro médico. En tanto, con lesiones menores, fueron derivados un menor y dos mujeres, informó la Policía.

curva-punta-gorda-accidente-24 Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.

Según testigos una camioneta Honda, que circulaba hacia el Centro cruzó de carril pasando por encima del separador central y chocando en el lateral izquierdo de un auto Suzuki. La camioneta Honda continuó invadiendo el carril a contramano y chocó de frente a auto Daihatsu de color verde.

Los exámenes de alcoholemia realizados a los conductores dieron resultado cero, supo Subrayado.

Hace un mes, el 25 de noviembre, fue puesto en funcionamiento un radar en ese lugar para controlar la velocidad, principal causa de los accidentes en esa curva.

Curva problemática.

El viernes 19 de setiembre de 2025 ocurrió allí un accidente fatal; las víctimas fueron una mujer de 93 años y un hombre 28. Y el 20 de agosto, otro fatal: una conductora de 45 chocó de frente con otro vehículo.

Ante esa seguidilla, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció entonces la colocación de un radar, mientras que el 20 de setiembre el director de Movilidad, Germán Benítez, adelantó a Subrayado que también se realizarán obras.

Según un diagnóstico de la intendencia, la curva de Rambla República de México y Perinetti presenta tres factores de riesgo: la circulación frecuente por encima de los 60 km/h permitidos, una pendiente baja para reducir la estabilidad de los vehículos y menor adherencia de los neumáticos en días de lluvia.

Benítez explicó entonces que la rambla fue creada originalmente como paseo público, pero con el tiempo se transformó en una vía de tránsito con otras necesidades para la población. Por eso, las autoridades trabajan en un proyecto de remodelación que se licitará en 2026, adelantó.

Las obras previstas incluyen aumentar la inclinación del pavimento en un tramo de 400 metros para mejorar el giro de los vehículos; eso implicará rehacer los desagües y reforzar el muro de contención, agregó el director.

Con esas medidas, sumadas al radar, la IMM espera disminuir la cantidad de accidentes en la zona, que han sido frecuentes en los últimos años. Más aún los días de lluvia, según indicó una vecina que ha enviado los reportes a la comuna y que criticó que las respuestas han sido vagas.