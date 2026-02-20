Parlamento acordó conformar una comisión bicameral especial en la Asamblea General por Cardama

El Parlamento acordó este viernes la creación de una comisión especial bicameral en la Asamblea General para investigar el negocio del Estado uruguayo con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

Los senadores de la oposición le habían propuesto al Frente Amplio que funcionara una bicameral con diputados y senadores, lo que fue acordado en la tardecita de este viernes tras intensas negociaciones. El Senado tenía previsto analizar este viernes los resultados de la comisión preinvestigadora y la Cámara de Diputados lo haría el lunes 23 con la que funcionó en el ese ámbito parlamentario.

En su lugar, se resolvió convocar a la Asamblea General para una sesión extraordinaria el lunes 23 a las 15 horas en la que se votará la conformación de la comisión especial bicameral investigadora. Estará integrada por 17 miembros, 9 del Frente Amplio y 8 de la oposición, en la que estarán representados todos los partidos políticos. La presidencia estará a cargo de la oposición. La nueva comisión tendrá un plazo de actuación de 6 meses e investigará desde 2010 a la fecha.

En la sesión extraordinaria del Senado este viernes, el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani, dio cuenta del acuerdo y reconoció la legitimidad y la reglamentariedad en la que se desarrollaron las preinvestigadoras. Destacó el esfuerzo de los partidos políticos para "tratar de echar luz a una situación que es muy compleja y también economizar y sistematizar el trabajo de los parlamentarios y parlamentarias".

PREINVESTIGADORAS

La propuesta surgió tras la culminación de los trabajos de las comisiones preinvestigadoras que analizaron el tema, tanto en el Senado como en Diputados, pero con diferentes conclusiones.

En el Senado, el frenteamplista Sebastián Sabini fue el primero en presentar la denuncia para que se investigue el proceso en ese ámbito parlamentario, donde el Frente Amplio tiene mayoría y además están representados el Partido Nacional y el Partido Colorado.

El informe en mayoría, presentado el jueves por los senadores oficialistas Nicolás Viera y Eduardo Brenta, recomendaba la constitución de la investigadora. Sin embargo, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, presentó este viernes su informe en minoría, en el que aludió a "la falta de tiempo" para determinar si existían "elementos de convicción suficientes" para la instalación de la comisión en el Senado.

El frenteamplista Eduardo Brenta defendió la decisión del oficialismo que buscará analizar todo el negocio con el astillero español hasta la rescisión del contrato por graves incumplimiento resuelta por el gobierno de Yamandú Orsi.

En la Cámara de Diputados, la denuncia del nacionalista Juan Martín Rodríguez tuvo otra suerte. El informe en mayoría, de los frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, se expresó en contra de la conformación de la investigadora, porque no se cumplían los requisitos legales como "la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación". "No se presentaron ni irregularidades ni ilicitudes fundamentadas o de apariencia irregular o ilícita de forma fundamentada para que se proceda la conformación de esta comisión; la denuncia está plagada de valoraciones políticas", consideró.

En minoría, el nacionalista Juan José Olaizola acompañó la conformación de la comisión al entender que el ámbito es el adecuado, "porque todos los partidos políticos se han expresado a favor de generar una comisión investigadora sobre el tema Cardama", afirmó.