RUTA 5-KM 8.500

Siniestro de tránsito múltiple entre tres autos y una moto dejó a dos personas lesionadas graves

El siniestro de tránsito grave tuvo lugar en la tarde de este viernes en la ruta 5, a la altura del kilómetro 8.500, en la salida de Montevideo.

El choque entre cuatro vehículo se dio por alcance. Todos ellos circulaban en el mismo sentido de sur a norte cuando al llegar al km 8.500, chocaron por causas que se tratan de determinar.

El primer vehículo era conducido por una mujer de 41 años, cuya espirometría arrojó resultado cero y resultó ilesa.

El segundo automóvil era conducido por un hombre de 34 años, cuya espirometría arrojó resultado cero y resultó ileso.

El tercer vehículo, una camioneta conducida por un hombre de 46 años, arrojó resultado cero en la espirometría, diagnosticado con traumatismo de columna dorsal y miembro superior derecho, dado de alta en el lugar.

La moto era conducida por un hombre de 24 años, quien fue diagnosticado politraumatizado grave y derivado al Hospital Maciel.

