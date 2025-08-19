RECIBÍ EL NEWSLETTER
habló el presidente

"No veo por qué no respaldarlo", dijo Orsi sobre Álvaro Danza en la presidencia de ASSE

El presidente Orsi dijo que el informe jurídico es "contundente" y que Danza puede ocupar el cargo, al tiempo que atiende en mutualistas.

Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi ratificó este martes su respaldo al presidente de ASSE, Álvaro Danza, luego de la polémica generada el lunes porque el jerarca atiende también en mutualistas.

El informe jurídico es "contundente" afirmó Orsi y la opción es "seguir por ese mismo camino", opinó. Es decir, mantener a Danza en el cargo. "No veo por qué no", respondió el mandatario al ser consultado sobre si lo respalda.

"No es un tema que tenga otro ribete", señaló. Orsi dijo que habló con Danza este lunes "para estar tranquilos todos". "Lo que la norma permita es lo que se va a hacer", señaló.

Yamandú Orsi recibe hoy al presidente de Ecuador Daniel Noboa y firman acuerdos sobre seguridad

Danza quedó en el centro de la polémica este lunes luego de que el programa Así nos va (radio Carve) revelara que mantiene consultas como médico internista en dos mutualistas de Montevideo, algo expresamente prohibido para los integrantes del directorio del organismo.

Danza había consultado previamente al estudio jurídico Delpiazzo, que le aseguró la compatibilidad de sus cargos docentes y de consultor. Atiende pacientes en policlínicas dos veces por semana.

Frente a esto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió este lunes exigir su renuncia. El senador y secretario general, Andrés Ojeda, sostuvo que no alcanza con dejar las mutualistas y seguir en ASSE, y pidió que, si Danza no renuncia voluntariamente, el presidente Yamandú Orsi lo destituya de su cargo.

Sin embargo, un informe del Ministerio de Salud Pública concluyó que el jerarca no incumple la normativa y afirmó que está habilitado, por lo que fue ratificado en su cargo.

