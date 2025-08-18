Informe del MSP afirma que Danza "puede seguir desempeñando" presidencia de ASSE y "labor asistencial"

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) se expidió sobre la situación del presidente de ASSE , Álvaro Danza, sobre si seguir atendiendo pacientes en dos mutualistas está prohibido.

El informe, firmado por el director de Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto, concluye que "no existe violación alguna a lo preceptuado por el artículo 9 de la Ley 18.161 respecto al Presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Dr. Alvaro Danza, quien puede seguir desempeñando conjuntamente con la Presidencia del órgano colegiado de dirección de ASSE, la labor asistencial en los prestadores de salud que desempeñaba con anterioridad a su designación".

El texto cita el artículo 200 de la Constitución de la República, además del 9 de la ley 18.161 y establece lo siguiente sobre los integrantes del Directorio de ASSE: "Mientras se esté en funciones no pueden ocupar cargo (ni aún honorario) que dependa de ASSE (ni directa ni indirectamente)" y "No ejercer profesiones o actividades que se relacionen (directa o indirectamente) con ASSE".

“El Dr. Danza no está inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes establecidas”, afirma el director jurídico.

"Como fuera señalado, el Dr. Danza realiza labores técnicas profesionales en otros prestadores de salud -diferente a ASSE- sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones, limitándose a mantener esas situaciones desde antes de asumir el cargo de Presidente del Directorio de ASSE", indica y agrega: "En efecto, esas tareas -absolutamente técnicas asistenciales - son en el marco de su experticia, capacidad y conocimiento, que en nada tiene relación con su labor en ASSE".

En esa línea, el informe sostiene que Danza, en esos prestadores donde "realiza labores técnicas profesionales" no está en rol de tomar decisiones directivas.

"Es notorio que no puede darse el posible conflicto de interés respecto del Dr. Danza, ya que en los otros prestadores de salud desempeña tareas asistenciales, específicas y particulares, sin participar en la toma de decisiones de esas instituciones", expresa el documento.

Los partidos de la oposición se expresaron sobre la situación de Danza luego de un informe del programa Así no va de radio Carve, que indica que mantiene consultas como médico internista en dos mutualistas de Montevideo, lo que está expresamente prohibido para cualquier integrante del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El Partido Colorado resolvió este lunes exigir “la renuncia inmediata” del presidente de ASSE, señaló su secretario general, Andrés Ojeda. Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, “en la medida que eso sea cierto, que el presidente de ASSE, además, trabaja en mutualistas privadas de plaza, una incompatibilidad manifiesta, no puede durar un minuto más en el cargo".

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que "si hay algo que está fuera de la ley" o "no está bien" se "modificará". También criticó a la oposición. "Nos quieren silenciar. Están desvelados en no dejarnos gobernar, en trancar absolutamente todo. Están en un ataque de ira, creen que nacieron para gobernar".