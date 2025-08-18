Investigan homicidio: un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido

La Policía de San José investiga el homicidio de un hombre de entre unos 60 y 70 años. Por el caso, hay otro hombre, de 31 años, detenido.

De acuerdo a información primaria, los dos hombres mantuvieron un encuentro sexual y tras esto, el mayor no quiso pagarle al otro, por lo que este lo golpeó y lo mató.

El hecho se dio en un puente sobre ruta 11, en Santa Lucía, en el límite con Canelones, pero bajo jurisdicción de San José.

Un testigo que dialogó con el corresponsal de Subrayado, Eduardo Castro, contó que pasaba por el lugar cuando vio cómo el hombre mayor era arrastrado por el otro hacia el agua. Llamó a la Policía y efectivos del grupo PADO lo detuvieron.

El detenido tiene antecedentes por desacato y problemas de consumo. Fiscal de San José lleva el caso y en la noche de este lunes le tomaba declaraciones.