"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes

El meteorólogo de Subrayado , Nubel Cisneros, anticipó que el martes y el miércoles serán dos días bastante complicados con el ingreso de un ciclón extratropical con tormentas y lluvias, vientos muy fuertes y bajas sensaciones térmicas.

A partir de la noche de este lunes, comenzará a desmejorar con el ingreso de lluvias, pero lo más importante se dará este martes con el ingreso de un depresión atmosférica, ciclón extratropical o un área de bajas presiones, asociado a un sistema frontal frío, lo que significará la formación de mucha nubosidad con temperaturas elevadas. Ingresará por la zona oeste del país.

Este martes, se generará la presencia de tormentas y lluvias. En zonas de tormentas, no se descarta actividad eléctrica importante, granizadas y rachas de viento. La inestabilidad se mantendrá durante todo el día, ya que tendrá un desplazamiento lento.

La situación se extenderá hacia el miércoles, cuando se desplazará hacia el este y se ubicará sobre el océano. Hará que los vientos se incrementen y que generen la presencia de algunas lluvias y lloviznas aisladas, con vientos muy fuertes entre 50 y 70 km/h y bajas sensaciones térmicas.

La inestabilidad del tiempo afectará este martes a todo el territorio y el miércoles al sur del río Negro, en la zona sureste del territorio, aclaró.

En tanto, el jueves se registrará una breve mejora temporaria.

A su vez, el viernes pasará un sistema frontal frío asociado a lluvias y lloviznas de muy rápido pasaje. La tendencia es que comience a mejorar hacia las últimas horas del viernes con leve descenso de las temperaturas.

Cisneros adelantó que el sábado y domingo serán a pleno sol. De cara a la Noche de la Nostalgia, el meteorólogo sostuvo que "se puede salir tranquilamente. Hay que salir abrigado" porque "las noches se van a mantener frías".