LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas

El siniestro de tránsito grave ocurrió este lunes minutos antes de las 14 horas en una parada de ómnibus, ubicada en Pinta y Lister, en la zona de Lezica.

Una mujer de 82 años sufrió heridas en ambas piernas con diagnóstico de posible amputación tras ser atropellada por un ómnibus de la línea 409 con destino a Plaza España.

El siniestro de tránsito grave ocurrió este lunes minutos antes de las 14 horas en una parada de ómnibus, ubicada en Pinta y Lister, en la zona de Lezica.

La víctima narró que al descender ómnibus, el vehículo retomó la marcha antes de que ella pudiera bajar correctamente, la mujer cayó al suelo y la unidad de transporte le pasó por encima de las piernas, causándoles lesiones en ambos miembros inferiores.

El chofer no se percató del siniestro y continuó su marcha.

Un funcionario policial asistió a la mujer lesionada en la calle y llamó al Servicio de Emergencia 911. La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a una mutualista privada, donde el médico de emergencia le diagnosticó "posible amputación de ambas piernas".

