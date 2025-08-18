Partido Colorado exige "la renuncia inmediata" de Álvaro Danza como presidente de ASSE

El Partido Colorado resolvió este lunes exigir “la renuncia inmediata” del presidente de ASSE Álvaro Danza por seguir atendiendo pacientes en dos mutualistas, cuando la ley vigente se lo impide.

La información, publicada este lunes de mañana en el programa Así no va de radio Carve, indica que Danza mantiene consultas como médico internista en dos mutualistas de Montevideo, lo que está expresamente prohibido para cualquier integrante del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El informe en Carve da cuenta de una consulta que hizo Danza al estudio jurídico Delpiazzo, en el que se le indica que los cargos que mantiene como docente universitario y como médico consultante ante casos específicos en dos mutualistas, son compatibles con su cargo al frente de ASSE. Sin embargo, de acuerdo a la información publicada, Danza atiende pacientes en policlínicas, dos veces a la semana.

Ante esta situación, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se reunió este lunes al mediodía y resolvió exigir la renuncia de Danza como presidente de ASSE.

El senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda dijo que si Danza "renuncia a los cargos en las mutualistas no soluciona la situación". "Si te pescan no puede ser un premio renunciar a las mutualistas y seguir en ASSE", agregó.

"Desde el Partido Colorado le pedimos al presidente de ASSE que renuncie y en caso de que no lo haga, le pedimos al presidente Orsi que lo remueva", finalizó Ojeda en conferencia de prensa.

A continuación la resolución del Partido Colorado:

“Ante la difusión hoy, 18 de agosto de 2025, de la nota periodística donde se denuncia la realización de actividades incompatibles con la función pública del Director de ASSE, Dr. Álvaro Danza, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado manifiesta:

1. Se informa que el actual Presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Dr. Álvaro Danza, presta servicios en dos mutualistas, acción que contraviene la normativa vigente sobre incompatibilidades, tales como el artículo 200 de la Constitución de la República y el art. 9 de la ley 18.161 creada por el Frente Amplio.

2. Cabe recordar que, en 2008, ocurrió un caso análogo con Baltasar Aguilar, quien también prestaba servicios en su policlínica mientras presidía ASSE y, al sobrevenir denuncias públicas, debió renunciar a solicitud de la entonces Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz.

3. Más recientemente, el Presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, también se vio obligado a renunciar ante cuestionamientos públicos por incompatibilidades y conflictos éticos en el ejercicio de su función.

4. Es inaceptable que el gobierno y la población pierdan confianza en un titular de una institución clave como ASSE. La ley existe para garantizar que quienes ejerzan funciones públicas no incurran en conflictos de interés, y cuando se vulnera, la única respuesta institucional adecuada es la renuncia inmediata.

Por lo expuesto, exigimos la renuncia inmediata del Dr. Álvaro Danza al cargo de Presidente de ASSE”.