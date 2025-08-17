Aviso por ciclón extratropical con "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes", informó Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso por ciclón extratropical , con “ vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes”.

La advertencia climática rige desde la madrugada del martes 19, con vientos que aumentarán su intensidad y persistentes de entre 40-60 km/h y rachas de hasta 60-80 km/h.

Esto se debe a vientos de componente este y noreste y “a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical), sobre el litoral oeste del país”.

Además, se darán precipitaciones abundantes y tormentas ocasionales en todo el país, que luego se desplazará hacia el sureste y se espera afectación a las zonas al sur del Río Negro, detalló Inumet.

“En estas zonas continuarán registrándose precipitaciones abundantes, mejorando hacia la tarde del miércoles 20; y vientos fuertes que comenzarán a amainar hacia la madrugada del jueves 21”, señaló.