METEOROLOGÍA

Aviso por ciclón extratropical con "vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes", informó Inumet

De acuerdo al aviso, en la madrugada del 19 de agosto aumentará la intensidad de los vientos, que además serán persistentes.

tormenta-cielo-viento

La advertencia climática rige desde la madrugada del martes 19, con vientos que aumentarán su intensidad y persistentes de entre 40-60 km/h y rachas de hasta 60-80 km/h.

Esto se debe a vientos de componente este y noreste y “a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical), sobre el litoral oeste del país”.

Además, se darán precipitaciones abundantes y tormentas ocasionales en todo el país, que luego se desplazará hacia el sureste y se espera afectación a las zonas al sur del Río Negro, detalló Inumet.

“En estas zonas continuarán registrándose precipitaciones abundantes, mejorando hacia la tarde del miércoles 20; y vientos fuertes que comenzarán a amainar hacia la madrugada del jueves 21”, señaló.

