Nicolás Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico

Nicolás Viera ( Frente Amplio ) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional) se pidieron disculpas mutuamente este martes en el Senado por el incidente que protagonizaron durante la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti.

Tras este pedido de disculpas entre ambos legisladores, el Senado aprobó una declaración por 29 votos en 30 que dio por superado el incidente y expresó su rechazo “a cualquier acción que afecte el respeto mutuo”.

Seguí leyendo "Episodio cerrado" y "firmes en la discusión, pero cuidar las formas", dijo Delgado tras cruce Da Silva y Viera

El senador Viera fue el primero en hablar y leyó una nota escrita en la que rechazó de plano el insulto homofóbico que le propinó Da Silva, cuando le dijo en sala “puto de mierda”.

“El señor senador Da Silva y yo tuvimos un cruce político y personal”, dijo Viera, y agregó: “Esta forma de vínculos personales no es nueva, pero sucede que esta vez tocamos fondo”.

“Mis palabras no fueron las adecuados ni pertinentes para el debate en esta casa”, dijo Viera, en referencia a que había acusado a Da Silva de “ser parte” de la estafa que habían llevado adelante los dueños de la empres Conexión Ganadera.

“No creo ni me consta que el senador Da Silva pueda ser catalogado como estafador”, dijo Viera, y agregó: “La reacción a mi desatino lejos está de considerarse equivalente”.

En ese punto Viera cuestionó la declaración firmada por el Partido Nacional y el Partido Colorado que “cargó sobre el agredido la responsabilidad de lo ocurrido”.

Luego Viera dijo que “se impone una disculpa a esta casa, a esta bancada y a mi persona” por parte de Da Silva, lo que ocurrió acto seguido.

Viera señaló además que en redes sociales había sufrido numerosos insultos homofóbicos, al tiempo que también recibió mensajes positivos, “de amor”, según calificó.

Al finalizar, Viera anunció que no realizará una denuncia penal por homofobia. “Es un delito pero no quiero someter a mi familia a un proceso”, dijo.

Da Silva

A su turno, Da Silva dijo que pediría “tres o cuatro disculpas”. Y comenzó con un pedido de disculpas al Senado por lo sucedido y por haber hecho “perder el tiempo” a la Cámara.

Luego pidió disculpas “a la gente” en general y finalmente “las disculpas al senador Viera”.

Da Silva dijo que como jugador de rugby que se considera, sabe que en un partido se juega fuerte, pero que hay faltas que no se pueden cometer, “como un tackle al cuello”.

Entonces Da Silva dijo que el insulto a Viera fue efectivamente “un tackle al cuello”, que “generó una lastimadura no querida”. “Le pido las disculpas. Uno no está en la vida para que se odie a otras personas”, agregó.

“Cuando el tema se traslada a gente que no tiene nada que ver, familia y vínculos de pareja, uno se siente responsable de un daño que no corresponde”, señaló Viera en Cámara.

Y agregó: “En este caso voy a dar mi palabra de que estas cosas que pasaron no van a volver a pasar. Es mi palabra dada que para mi es más que cualquier cosa”.