RECIBÍ EL NEWSLETTER
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido

El choque ocurrió en la mañana de este martes frente al hospital Maciel, en Ciudad Vieja. El auto del detenido tiene un impacto de bala.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre que iba en auto y era perseguido por la Policía chocó de frente con un taxi en la mañana de este martes frente al hospital Maciel.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el auto se lo había rapiñado minutos antes a su madre en José Enrique Rodó y Requena –Cordón–. Tras el choque corrió pero fue detenido. Su auto, Renault Kwid, tiene un impacto de bala.

El taxista, a quien chocó de frente, se encuentra en buen estado de salud. A su vez, un Susuki Alto que estaba estacionado, también sufrió daños como consecuencia del impacto.

dos taxis chocaron en fernandez crespo y mercedes: cinco personas resultaron con lesiones
Seguí leyendo

Dos taxis chocaron en Fernández Crespo y Mercedes: cinco personas resultaron con lesiones
hospital-maciel-choque-autos
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El taxi es un Citroen C Elysee. Su conductor dijo a Subrayado que vio al otro auto venir a toda velocidad, de frente. Frenó pero no pudo evitar que lo chocara.

Ocurrió en Guaraní casi Washington, en Ciudad Vieja. El procedimiento estuvo a cargo de policías de la Zona Operacional I.

Temas de la nota

Lo más visto

video
METEOROLOGÍA

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
EN EL LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES

El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia por llegada del ciclón extratropical
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
habló el presidente

"No veo por qué no respaldarlo", dijo Orsi sobre Álvaro Danza en la presidencia de ASSE
Nicolás Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico
SENADO

Nicolás Viera dijo que no cree que Da Silva sea un estafador, y el blanco le pidió disculpas por insulto homofóbico
Advertencia amarilla. Foto: FocoUy
MAL TIEMPO ESTE MARTES

Gran parte del país bajo advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes y lluvias abundantes

Dejá tu comentario