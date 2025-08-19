Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido

Un hombre que iba en auto y era perseguido por la Policía chocó de frente con un taxi en la mañana de este martes frente al hospital Maciel .

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el auto se lo había rapiñado minutos antes a su madre en José Enrique Rodó y Requena –Cordón–. Tras el choque corrió pero fue detenido. Su auto, Renault Kwid, tiene un impacto de bala.

El taxista, a quien chocó de frente, se encuentra en buen estado de salud. A su vez, un Susuki Alto que estaba estacionado, también sufrió daños como consecuencia del impacto.

hospital-maciel-choque-autos Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El taxi es un Citroen C Elysee. Su conductor dijo a Subrayado que vio al otro auto venir a toda velocidad, de frente. Frenó pero no pudo evitar que lo chocara.

Ocurrió en Guaraní casi Washington, en Ciudad Vieja. El procedimiento estuvo a cargo de policías de la Zona Operacional I.