TORRE EJECUTIVA

Yamandú Orsi recibe hoy al presidente de Ecuador Daniel Noboa y firman acuerdos sobre seguridad

El presidente Yamandú Orsi recibe en Montevideo a su par de Ecuador Daniel Noboa, en una visita oficial donde se firmarán acuerdos entre los ministerios de Defensa e Interior de ambos países.

Yamandú Orsi en rueda de prensa. Foto: FocoUy

El encuentro bilateral comenzará sobre la hora 12, para luego firmar acuerdos entre los ministerios de Defensa e Interior de Uruguay y Ecuador.

Sobre la hora 13 está previsto que Orsi y Noboa brinden una declaración conjunta ante la prensa, en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

Orsi y Noboa participarán luego de la ceremonia de traspaso de la presidencia temporal del Consenso de Brasilia.

Inteligencia artificial

Antes de recibir al presidente de Ecuador, Orsi participará del Meta Day Uruguay 2025, “un evento organizado por Meta, dirigido a emprendedores y creadores que permitirá a los participantes explorar experiencias de inteligencia artificial y recibir capacitaciones sobre WhatsApp”, informa el comunicado de Presidencia.

La actividad se realizará el martes 19 de agosto, a la hora 09:30, en el Antel Arena.

