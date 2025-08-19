Yamandú Orsi recibe hoy al presidente de Ecuador Daniel Noboa y firman acuerdos sobre seguridad

El presidente Yamandú Orsi recibe este mediodía en Montevideo a su par de Ecuador Daniel Noboa .

El encuentro bilateral comenzará sobre la hora 12, para luego firmar acuerdos entre los ministerios de Defensa e Interior de Uruguay y Ecuador.

Sobre la hora 13 está previsto que Orsi y Noboa brinden una declaración conjunta ante la prensa, en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

Seguí leyendo "No veo por qué no respaldarlo", dijo Orsi sobre Álvaro Danza en la presidencia de ASSE

Orsi y Noboa participarán luego de la ceremonia de traspaso de la presidencia temporal del Consenso de Brasilia.

Inteligencia artificial

Antes de recibir al presidente de Ecuador, Orsi participará del Meta Day Uruguay 2025, “un evento organizado por Meta, dirigido a emprendedores y creadores que permitirá a los participantes explorar experiencias de inteligencia artificial y recibir capacitaciones sobre WhatsApp”, informa el comunicado de Presidencia.

La actividad se realizará el martes 19 de agosto, a la hora 09:30, en el Antel Arena.