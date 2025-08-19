Fue "una señal política", dijo Orsi tras dejar en suspenso acuerdo técnico con la Universidad de Jerusalén

El presidente Orsi fue consultado este martes en rueda de prensa sobre la decisión de suspender el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de Jerusalén en Israel, lo que despertó críticas de la oposición y un llamado al Parlamento al canciller Mario Lubetkin.

“Hubo un posicionamiento político en virtud de la realidad actual”, dijo Orsi, en referencia al recrudecimiento de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que tiene sumida a la Franja de Gaza en una crisis humanitaria que la ONU considera insostenible.

Orsi dijo que la suspensión del acuerdo científico y técnico fue “una señal política”, y que el convenio que ahora queda en suspenso “no es insatisfactorio”.

“Yo siempre dije que esto va por otro carril y es bueno que pueda continuar. Esperemos que las aguas bajen para poder seguir con esto que a mi me parece muy positivo”, dijo el mandatario, en referencia a la voluntad de que se pueda retomar el acuerdo con la Universidad de Jerusalén en otro momento.

“Sigo con la idea de que es tipo de acuerdos son muy positivos, a veces es bueno tomarse un tiempo para después continuar en las mejores condiciones”, agregó.

“No es el mejor momento para avanzar en esto. Es eso. Yo tengo el mejor diálogo con las embajadas, también con la embajada de Israel y con gente vinculada al gobierno israelí y saben que yo en algunas cosas pienso diferente a lo que la línea oficial establece. Eso no está mal, es lo que puede ocurrir en medio de un conflicto", agregó.

Sobre el acuerdo científico y técnico con la Universidad de Jerusalén, Orsi dijo que "no estaba pasando mucha cosa". "No era algo muy dinámico, era una muy buena decisión y una muy buena iniciativa, pero no tenía muchos fundamentos, por lo tanto estamos a tiempo de parar y avanzar cuando las condiciones cambien, que creo que ojalá no falte mucho", concluyó el presidente.