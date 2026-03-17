Madre de testigo del accidente en Aires Puros: "Él te lo cuenta porque lo vio, dice que el auto venía a toda velocidad"

“Él te lo cuenta porque él lo vio”. Así describe Margarita Flores lo que le relató Thiago, su hijo de 15 años, sobre lo ocurrido en la tarde de este lunes en Aires Puros . En avenida Batlle y Ordóñez, Santiago Rodríguez —amigo de Thiago— fue atropellado por un auto y murió en el lugar.

Santiago, Thiago y otro amigo regresaban en el ómnibus de la línea 195 de Cutcsa, cada uno rumbo a su casa, tras una práctica de fútbol en Rampla . En la esquina de José Arechavaleta bajó el adolescente y enseguida fue impactado por el vehículo, que circulaba, según el relato de su amigo, a alta velocidad.

Flores contó a Subrayado: “Él te lo cuenta porque él lo vio. Lo único que sabe decir es ‘mi hermano no tendría que haber muerto así’. Dice que el auto venía a toda velocidad”. Agregó que es “un dolor muy grande” para ella y su hijo: “Lo que mi hijo llora. Nunca vi a mi hijo así, es muy triste lo que estamos pasando”.

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Y añadió: “Podría haber sido mi hijo, estoy destrozada. No dormí en toda la noche, cuidando a mi hijo”.

Thiago le contó a su madre que los tres iban “bromeando” y riéndose en el ómnibus. “Yo me voy a quedar con esa sonrisa”, le dijo sobre su amigo.

“Como una batalla campal”.

Tras el choque, familiares del menor agredieron al conductor del auto y le tiraron piedras, lo que derivó en la intervención de la Policía. Los efectivos utilizaron munición menos que letal y realizaron más de 60 disparos para disuadir a las personas, informó entonces Subrayado.

Flores señaló que enseguida del accidente los familiares de la víctima intercedieron “queriendo agarrar a la persona”. “Ahí se generan los disturbios. Mi hijo estaba desmayado en el piso, traté de cubrirlo con mi cuerpo porque las balas a mí me chicoteaban horriblemente. Fue como una batalla campal”, contó.

Agregó: “Vi a esa madre, con esos gritos desgarradores. Me quedó todo eso, estoy muy triste”.

Flores dijo que Rampla se puso a disposición y que “siempre” tuvo el apoyo de esa “familia”. Antes de salir a trabajar, contó que pasará por el liceo al que asiste su hijo para pedir que un especialista lo ayude.

Subrayado informó este martes que la Fiscalía resolvió emplazar sin fecha al conductor, un hombre de 43 años. Es decir, quedó en libertad pero debe estar a disposición de las autoridades cuando lo dispongan. Este recurso es utilizado cuando se aguarda por el resultado de pericias.