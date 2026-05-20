Dos homicidios en Montevideo: un hombre fue encontrado con un cuchillo clavado en el cuello y otro con un tiro en la espalda

Dos homicidios se registraron este miércoles de noche en distintos puntos de Montevideo.

Uno de ellos ocurrió en una vivienda de Gustavo Vople y Senda 23 al fondo, en Unidad Casavalle donde un hombre fue encontrado en su cama con un cuchillo incrustado en el cuello.

Su hijastro fue quien lo encontró y dio aviso a la Policía, indica información primaria a la que accedió Subrayado.

Personal del Departamento de Homicidios trabaja en la escena.

El segundo crimen tuvo lugar en las inmediaciones de Sixtina y Timoteo Viti, en el barrio Piedras Blancas. Información primaria señala que una persona ingresó a la policlínica de Malinas con un disparo en la espalda y falleció posteriormente.

Al momento ninguno de los fallecidos está identificado.