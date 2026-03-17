La Fiscalía resolvió emplazar sin fecha al conductor que, este lunes, atropelló y mató a un adolescente de 14 años en el barrio Aires Puros, en Montevideo.
Quedó en libertad pero emplazado el conductor del auto que atropelló y mató a un adolescente en Aires Puros
En ocasiones, la Fiscalía utiliza el recurso cuando está a la espera del resultado de las pericias. El hombre tiene 43 años.
El menor bajó del ómnibus de línea 195 de Cutcsa y cruzó la calle. Fue impactado por un auto que circulaba en el mismo sentido que el otro vehículo. Ocurrió en Batlle y Ordóñez esquina Arechavaleta.
Tras el episodio, familiares del menor agredieron al conductor del auto y le tiraron piedras, lo que derivó en la intervención de la Policía. Los efectivos utilizaron munición menos que letal y realizaron más de 60 disparos para disuadir a las personas.
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El hombre de 43 años quedó a disposición de las autoridades y este martes fue emplazado, según supo Subrayado.
En ocasiones, la Fiscalía utiliza ese recurso cuando está a la espera de pericias para avanzar en la investigación y en la determinación de responsabilidades. Implica que, si bien queda libre, deberá estar a la orden para cuando los investigadores fiscales lo requieran.
Santiago Rodríguez jugaba en las formativas de Rampla Juniors y volvía de una práctica, había bajado de un ómnibus en la parada y pretendió cruzar la calle cuando fue chocado. Murió en el lugar.
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