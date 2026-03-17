"Será siempre de nuestra familia": adolescente atropellado jugaba en formativas de Rampla y el club publicó un mensaje

Santiago Rodríguez, de 14 años, murió este lunes al ser atropellado por un auto en la intersección de Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta, en Aires Puros .

El adolescente , que jugaba en las formativas de Rampla Juniors y volvía de una práctica, había bajado de un ómnibus en la parada y pretendió cruzar la calle cuando fue chocado. Murió en el lugar.

Rampla Juniors lo despidió en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ª división). Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza. Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra. QEPD”.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RamplaJuniorsFC/status/2033868580874272852&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ta división).



Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza.



Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra.



QEPD pic.twitter.com/7JZL6GYJAO — Rampla Jrs. (@RamplaJuniorsFC) March 17, 2026

Este lunes tras el choque, familiares del menor agredieron al conductor del auto y le tiraron piedras, lo que derivó en la intervención de la Policía. Los efectivos utilizaron munición menos que letal y realizaron más de 60 disparos para disuadir a las personas.

En la escena trabajó Policía Científica. El adolescente vivía en la zona.