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Santiago rodríguez

"Será siempre de nuestra familia": adolescente atropellado jugaba en formativas de Rampla y el club publicó un mensaje

Santiago Rodríguez, de 14 años, murió al ser atropellado por un auto este lunes en Aires Puros.

Imagen: Rampla en redes sociales.

Imagen: Rampla en redes sociales.

Santiago Rodríguez, de 14 años, murió este lunes al ser atropellado por un auto en la intersección de Batlle y Ordóñez y José Arechavaleta, en Aires Puros.

El adolescente, que jugaba en las formativas de Rampla Juniors y volvía de una práctica, había bajado de un ómnibus en la parada y pretendió cruzar la calle cuando fue chocado. Murió en el lugar.

Rampla Juniors lo despidió en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a Santiago Rodríguez, jugador de la Generación 2011 (6ª división). Acompañamos a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme tristeza. Santiago será siempre parte de nuestra familia picapiedra. QEPD”.

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Este lunes tras el choque, familiares del menor agredieron al conductor del auto y le tiraron piedras, lo que derivó en la intervención de la Policía. Los efectivos utilizaron munición menos que letal y realizaron más de 60 disparos para disuadir a las personas.

En la escena trabajó Policía Científica. El adolescente vivía en la zona.

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