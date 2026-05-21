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Internado en el Pereira Rossell

Está en CTI el niño de 9 años que sufrió un accidente en Lagomar cuando un camión derribó una columna

El niño perdió el bazo y tuvo una fractura expuesta. La familia difundió una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar para solventar gastos.

Foto: Subrayado. Accidente grave en Lagomar, Canelones.

Foto: Subrayado. Accidente grave en Lagomar, Canelones.

Dos hermanos de 9 y 7 años fueron asistidos en el Hospital Pereira Rossell desde la tarde de este miércoles tras sufrir un accidente en Lagomar, cuando un camión derribó una columna de alumbrado que cayó sobre ellos mientras estaban junto a su padre en un puesto ambulante de reparación de bicicletas.

El niño de 7 años fue dado de alta, mientras que el de 9 permanece internado en CTI porque perdió el bazo y tiene una fractura expuesta con una laceración profunda en un muslo, informaron familiares al programa Arriba gente de Canal 10.

La familia difundió una cuenta bancaria para quienes deseen colaborar con los gastos. La cuenta Mi Dinero es la N.° 194 55 11 y está a nombre de María Pereira.

Foto: Jimena Crujeira, Subrayado. Accidente en Lagomar, Canelones.
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Un camión derribó una columna y dos niños resultaron heridos en Lagomar

El accidente ocurrió sobre las 12:00 del miércoles en avenida Giannattasio y Buenos Aires, en la parada 14 de Lagomar.

Según la información a la que accedió Subrayado, el camionero, único ocupante del vehículo, viajaba desde Canelones hacia Montevideo. Al doblar hacia la calle Buenos Aires, la zorra impactó contra una columna de alumbrado, que cayó sobre el puesto donde trabajaba el hombre junto a sus hijos.

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Uno de los menores sufrió una fractura expuesta y el otro lesiones leves. Ambos fueron trasladados al Hospital Pereira Rossell acompañados por su padre, que resultó ileso.

Vecinos dijeron que el hombre trabaja frecuentemente en esa esquina reparando bicicletas.

De acuerdo a la información primaria que maneja la Policía, el chofer no tenía autorización para circular con ese cargamento en planta urbana debido al largo de la zorra, indicaron fuentes policiales.

Efectivos de la Seccional 18 de Lagomar, Policía Caminera y Policía Científica trabajaron en el lugar. Al conductor le tomaron declaraciones y realizaron pericias sobre el camión y en la escena del accidente. La Fiscalía local está a cargo de la investigación y determinará responsabilidades.

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