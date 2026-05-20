Un camión derribó una columna y dos niños resultaron heridos en Lagomar

Foto: Jimena Crujeira, Subrayado. Los niños fueron trasladados al Pereira Rossell, en compañía de su padre.

Un camión de carga derribó una columna de alumbrado público este miércoles al mediodía en Lagomar y la estructura cayó sobre dos niños que estaban junto a su padre en un puesto ambulante de reparación de bicicletas.

El accidente ocurrió sobre las 12:00 en avenida Giannattasio y Buenos Aires, en la parada 14 de Lagomar.

Según la información a la que accedió Subrayado, el camionero, único ocupante del vehículo, viajaba desde Canelones hacia Montevideo. Al doblar hacia la calle Buenos Aires, la zorra impactó contra una columna de alumbrado, que cayó sobre el puesto estaba el hombre junto a sus hijos de 7 y 9 años.

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Uno de los menores sufrió una fractura expuesta y el otro lesiones leves. Ambos fueron trasladados al Hospital Pereira Rossell, en Montevideo, acompañados por su padre, que resultó ileso.

Vecinos dijeron que el hombre trabaja frecuentemente en esa esquina reparando bicicletas.

Según la información primaria que maneja la Policía, el chofer no tenía autorización para circular con ese cargamento en planta urbana debido al largo de la zorra, dijeron fuentes policiales.

Efectivos de la Seccional 18 de Lagomar, Policía Caminera y Policía Científica trabajaron en la escena. Al conductor le tomaron declaraciones y realizaron pericias sobre el camión y en el lugar del accidente.

Otro accidente grave

Un accidente de tránsito similar ocurrió en la noche de este martes en el kilómetro 45 de la ruta Interbalnearia. Un camión blindado chocó un cartel publicitario, lo que provocó daños estructurales en la parte frontal y en el paragolpes.

El camión era escoltado por un hombre de 56 años, que sufrió politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano. Fue trasladado por médicos en una ambulancia al Hospital del Banco de Seguros del Estado, donde permanece internado.

Al conductor se le realizó una espirometría, que dio resultado negativo de alcohol.

En la escena trabajó Policía Científica y fue informada la Fiscalía de Atlántida.